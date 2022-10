Neemias Queta soma mais quatro pontos na pré-temporada

Neemias Queta, que vai cumprir em 2022/23 a segunda temporada da NBA, voltou, como face aos Los Angeles Lakers, a ser utilizado por Mike Brown apenas na parte final do jogo, entrando desta vez para os últimos 9.39 minutos, já com os Kings a vencer por 105-77.



O português voltou a marcar quatro pontos, com dois lançamentos de campo marcados em três tentados, juntando cinco ressaltos, um dos quais ofensivo, uma assistência e dois desarmes de lançamento, mais um "turnover" e duas faltas.



Desde que entrou em campo, os Kings lograram um parcial de 21-17, num jogo em que foram liderados por 16 pontos do "rookie" Keegan Murray, 14 de De’Aaron Fox e Terence Davis e 13 do poste lituano Domantas Sabonis.



Nos Blazers, destacaram-se os 17 pontos de Jerami Grant, os 16 de Anfernee Simons e os 14 e nove ressaltos do poste bósnio Jusuf Nurkic.



Na pré-temporada da NBA, os Kings, que passaram a somar dois triunfos em dois jogos, voltam a jogar na quarta-feira, no reduto do Phoenix Suns.