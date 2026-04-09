Neuza Silva orgulhosa com "duas vitórias importantíssimas" na Billie Jean King Cup

Devido à chuva que inviabilizou o confronto com a equipa germânica na terça-feira, Portugal, à semelhança das outras 15 nações presentes no Complexo de Ténis do Jamor, foi obrigado hoje a jornada dupla e ao final do dia o saldo não poderia ser mais positivo, já que bateu a Alemanha, por 2-1, e a congénere dinamarquesa, por 2-0, tendo o encontro de pares sido adiado para quinta-feira.

“Estou extremamente cansada. Foi um dia com muitos encontros, muitas horas de concentração e a dar energia à equipa, mas estou muito orgulhosa de todos e de todas que estiveram a dar tudo e por termos conseguido duas vitórias importantíssimas contra a Alemanha e Dinamarca. Estou muito orgulhosa de todo o trabalho que estamos a fazer e é evidente que, quando temos muita paixão no que fazemos, coisas boas acontecem”, rejubilou a capitã nacional.“Estou muito cansada, mas estou muito orgulhosa também por ter conseguido virar aquele encontro que não estava muito famoso, com uma boa equipa técnica e as minhas parceiras a cuidar de mim e a segurarem-me. Estou muito orgulhosa do que consegui fazer hoje, da equipa que esteve a puxar até ao fim e, se não fosse por elas também, se calhar não me tinha entregado tanto”, confessou Francisca Jorge, após resgatar um duelo que parecia perdido, após o resultado pesado no set inaugural (1-6).Ainda antes da minhota, número um nacional, garantir o triunfo de Portugal, em três sets, por 1-6, 6-0 e 6-2, Angelina Voloshchuk (372.ª WTA) já havia superado Rebecca Munk Mortensen, com os parciais de 6-2 e 6-3, conquistando a primeira vitória de singulares da carreira na emblemática competição.“Foi uma vitória bastante especial. Estou bastante contente com o jogo, por ter dado o ponto a Portugal e acho que hoje estivemos todas muito bem. Estou bastante orgulhosa desta equipa também, tanto fora como dentro do campo”, confessou a jovem, de 18 anos.Após o encontro de pares, agendado para quinta-feira às 11:00, a equipa portuguesa volta ao court central para disputar a última eliminatória do Grupo D, não antes das 13h00, com a Suécia, que durante a manhã vai discutir o par decisivo com a Alemanha.