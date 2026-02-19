Nova época da MLS arranca com presença portuguesa e pausa para Mundial

O jogo inaugural da MLS coloca frente a frente St. Louis City SC e Charlotte FC, no Energizer Park, em St. Louis, a partir das 19:30 (horas em Lisboa).



Entre os portugueses em ação, destaca‑se André Franco, médio de 27 anos com passagens por FC Porto e Estoril Praia, agora no Chicago Fire, onde partilha o balneário com o lateral‑direito Leonardo Barroso, de 20 anos, formado no Sporting.



No Atlanta United atua o lateral esquerdo Pedro Amador, de 27 anos e ex-Moreirense, enquanto os Portland Timbers apostam no médio David Da Costa, de 25 anos, proveniente do Lens.



Também outros nomes com história no futebol português vão marcar presença na edição deste ano da MLS.



Iván Jaime, ex-médio do FC Porto, representa o CF Montréal, Petar Musa, avançado que passou pelo Benfica, atua no FC Dallas, e Héctor Herrera, com passado no FC Porto, é uma das figuras do Houston Dynamo.



Também o criativo Ryan Gauld, ex-Sporting e Farense, destaca-se e é um dos capitães do Vancouver Whitecaps.



A liga norte americana conta ainda com James Rodríguez, que vestiu as cores do FC Porto e do Real Madrid, agora ao serviço do Minnesota United, e com Stephen Eustáquio, médio canadiano de 29 anos emprestado pelo FC Porto ao Los Angeles FC.



A MLS continua a atrair nomes relevantes no futebol mundial e, em 2026, conta igualmente com a presença dos alemães Marco Reus (LA Galaxy), Timo Werner (San Jose Earthquakes) e Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).



O atual campeão Inter Miami mantém o duo Lionel Messi e Luis Suárez, enquanto o Los Angeles FC reúne os ex-Tottenham Hugo Lloris e Son Heung-min.



Este cenário ainda poderá mudar até ao fecho do mercado de transferências, aberto desde 26 de janeiro e ativo até 26 de março. A MLS terá ainda uma segunda janela, entre 13 de julho e 02 de setembro.



Entre os treinadores, destaca-se o veterano Bruce Arena, de 74 anos, no comando do San Jose Earthquakes, uma das figuras mais marcantes da história do futebol norte-americano. A nova geração surge com nomes como Javier Mascherano, de 41 anos, no Inter Miami, e Michael Bradley, de 38, que lidera o New York Red Bulls.



Com 30 equipas, a MLS divide se entre Conferência Este e Oeste — 15 em cada — e disputa uma fase regular de 34 jornadas que se prolonga até outubro, quando é atribuído à equipa com mais pontos o troféu Supporter’s Shield.



As nove melhores equipas de cada conferência avançam para os play-off, que começam com um jogo entre o oitavo e o nono classificados e seguem depois para eliminatórias que culminam na MLS Cup, o jogo único que decide o campeão.



De acordo com o calendário oficial da liga, a temporada regular termina em 08 de novembro. Os play-off ainda não têm data definida, pelo que o encerramento total da época permanece por anunciar, embora habitualmente aconteça em dezembro.



Pelo meio, a MLS fará uma pausa de sete semanas por causa do Mundial. A Liga será interrompida entre 25 de maio, data limite para a apresentação dos jogadores às seleções, e 16 de julho.



O torneio, organizado pelos Estados Unidos em conjunto com Canadá e México, arranca em 11 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México. Apenas a final — marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia — decorrerá já após o reinício da MLS.



No próximo ano, a MLS vai alterar o seu calendário competitivo, alinhando-se com o modelo utilizado pela maioria das ligas europeias. A nova época começará em meados de julho de 2027 e terminará no final de maio de 2028, com os play-off e a MLS Cup a encerrarem a temporada. O novo formato inclui ainda uma pausa de inverno entre dezembro e janeiro.

