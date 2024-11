Novak Djokovic falha ATP Finals devido a lesão

“É uma honra qualificar-me para as ATP Finals, em Turim. Estava entusiasmado em estar lá, mas devido a uma lesão persistente não vou jogar na próxima semana. As minhas desculpas para os que estavam a planear ver-me lá. Desejo a todos os jogadores um bom torneio. Vemo-nos em breve”, escreveu nas redes sociais.



Djokovic já venceu sete vezes o torneio de final de temporada da ATP, que junta os melhores oito tenistas do ano, a primeira em 2008 e a última em 2023, quando se tornou o recordista de títulos, ultrapassando o suíço Roger Federer.



Numa das temporadas menos exuberantes dos últimos anos, em que conseguiu 37 vitórias e nove derrotas, "Nole" conquistou apenas um título, mas um dos mais desejados, ao vencer a medalha de ouro olímpica, em Paris2024.´



Já apurados para as ATP Finals estavam o italiano Jannik Sinner, o alemão Alexander Zverev, o espanhol Carlos Alcaraz, o russo Daniil Medvedev e o norte-americano Taylor Fritz, com a desistência de Djokovic a abrir as portas à qualificação do norueguês Casper Ruud, do australiano Alex de Minaur e do russo Andrei Rublev.



Dos tenistas que vão estar presentes em Turim, apenas Alexander Zverev (2018 e 2021) e Daniil Medvedev (2020) já ganharam o troféu, sendo que Casper Ruud (2022) e Jannik Sinner (2023) já foram finalistas.