Nove portugueses no Europeu de ténis de mesa

Na prova de singulares masculinos, Tiago Abiodun, de apenas 16 anos, 64.º cabeça-de-série, vai defrontar o romeno Ionescu Ovidiu (16.º).(27.º) joga contra o húngaro Adam Szudi (56.º),(28.º) enfrenta o também magiar Tamas Lakatos (74.º),(33.º) terá pela frente o sueco Kristian Karlsson (22.º) e(14.º) discute a passagem com o neerlandês Kas Van Oost (103.º).Em singulares femininos,(16.ª) vai jogar com a germânica Mia Griesel (57.ª),(10.ª) a finlandesa Maarit Betz (98.ª),(60.ª) a alemã Sabine Winter (11.ª) e(62.ª) a sueca Christina Kallberg (14.ª).Na ronda de 32, a dupla portuguesa composta porvai defrontar os polacos Maciej Kubik / Milosz Redzimskr (8.º cabeças de série).têm como adversárias na ronda de 32 as galesas Charlotte Carey e Anna Hursey (16.ªs). Charlotte Carey joga em Portugal, na U. Sebastianense, e Anna Hursey já integrou várias equipas lusas (Lourosa, Mirandela e Sporting) e conquistou a medalha de bronze no Mundial de jovens de Gaia 2021, fazendo par com Matilde Pinto.