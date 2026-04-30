Nuno Borges apura-se para os quartos de final do challenger de Cagliari

Depois de ter ficado isento da primeira ronda, o número um português e 49.º do mundo impôs-se a Garín, 85.º, por 6-4, 3-6 e 7-6 (8-6), em duas horas e 30 minutos, num encontro em que o chileno chegou a estar a servir para vencer, com 5-4 no terceiro set.



Na próxima ronda, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre o argentino Juan Manuel Cerundolo (67.º do ranking mundial) e o italiano Matteo Arnaldi (103.º).



O maiato, que somou o primeiro triunfo sobre Garín em dois encontros, voltou a disputar um challenger, depois de ter sido eliminado na primeira ronda do Masters 1.000 de Madrid, continuando a preparar a presença em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.



