Nuno Borges avança para a segunda ronda em Doha

Perante o 92.º do ranking mundial, que entrou no quadro principal depois da desistência do francês Ugo Humbert, Nuno Borges, 39.º, triunfou por 7-6 (7-6) e 6-3, em uma hora e 23 minutos, num encontro em que salvou quatro pontos de set consecutivos no ‘tie break’ do primeiro parcial.



Este foi o terceiro encontro entre os dois tenistas, com o maiato a vencer pela primeira vez, depois das derrotas nas meias-finais do challenger de Bérgamo (Itália) em 2022 e na Taça Davis de 2024.



Nuno Borges, que continua sem ser eliminado na primeira ronda de um torneio esta temporada, vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o russo Andrey Rublev e o cazaque Alexander Bublik.



Ainda hoje, Nuno Borges, ao lado do indiano Rohan Bopanna, vai disputar a primeira ronda de pares, frente aos italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli, quartos cabeças de série.