Nuno Borges defronta Federico Coria na primeira ronda do US Open

Depois de chegar ao seu melhor lugar de sempre na hierarquia mundial, o 35.º, Borges, 27 anos, vai defrontar na primeira ronda do 'major' norte-americano o 78.º do ranking, no que constituirá o primeiro embate entre ambos. Com 32 anos, Coria apresenta como melhor classificação de sempre o 49.º lugar, alcançado em 13 de fevereiro de 2023.



Caso ultrapasse o argentino, Borges defrontará na ronda seguinte o vencedor do confronto entre o grego Stefanos Tsitsipas, 11.º do mundo, e o australiano Thanasi Kokkinakis (84.º).



Entre os favoritos, o sorteio ditou que o número um mundial, o italiano Jannik Sinner, vencedor este ano do Open da Austrália, arranque frente ao norte-americano Mackenzie McDonald (93.º), podendo defrontar o russo Daniil Medvedev (quinto do mundo) nos quartos de final hipotéticos, ou o espanhol Carlos Alcaraz (terceiro) nas meias-finais.



A outra meia-final hipotética poderá colocar frente a frente o sérvio Novak Djokovic (segundo), campeão olímpico, ao alemão Alexander Zverev (quarto) ou ao norueguês Casper Ruud (oitavo).



No quadro feminino, a norte-americana Coco Gauff (terceira), detentora do título, pode encontrar nas meias-finais a bielorrussa Aryna Sabalenka (segunda), enquanto a outra meia-final poderá opôr a líder mundial, a polaca Iga Swiatek, vencedora em 2022, à cazaque Elena Rybakina (quarta) ou à italiana Jasmine Paolini (quinta).