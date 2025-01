O tenista português Nuno Borges vai enfrentar o francês Alexandre Muller na primeira ronda do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, de acordo com o sorteio realizado.

Caso Borges, 36.º do ranking do ATP, derrote Muller, 56.º do mundo, no torneio de Melbourne, poderá ter como adversário na segunda ronda um jogador da casa.



O australiano Jordan Thompson, 27.º cabeça-de-série do torneio, vai enfrentar na primeira ronda um jogador vindo da fase de qualificação.



Borges está a preparar o Open da Austrália no torneio de Auckland.