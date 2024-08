Nuno Borges entra no top 40 do ranking ATP

O tenista nascido na Maia consegue assim a sua melhor classificação de sempre no ranking ATP e junta-se a João Sousa na lista de jogadores lusos a entrar nos primeiros 40 da hierarquia mundial.O número dois nacional, Jaime Faria, subiu duas posições, sendo agora 159.º.O ranking continua a ser liderada pelo italiano Jannik Sinner, seguido do sérvio Novak Djokovic, segundo, e do espanhol Carlos Alcaraz, terceiro.Na hierarquia feminina, o top 5 manteve-se inalterado, com a polaca Iga Swiatek na liderança.