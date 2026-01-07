Nuno Borges segue para os quartos de final em Hong Kong após bater Marin Cilic

O primeiro parcial foi mais equilibrado, com o jogador natural da Maia, 47.º do ranking ATP, a ser o primeiro a quebrar o serviço do veterano de 37 anos, número 70 do mundo.



O vencedor do Open dos Estados Unidos em 2014 ainda respondeu na mesma moeda, mas Borges voltou a quebrar o jogo do veterano bósnio para conquistar o primeiro parcial por 7-5.



O português entrou melhor no segundo 'set', vencendo os três primeiros jogos, vantagem que manteve para fechar o parcial em 6-3 e vencer a partida ao fim de apenas 47 minutos.



Nos quartos de final, Borges vai defrontar o vencedor do encontro de hoje entre o terceiro cabeça de série do torneio e 16.º mundo, o russo de 28 anos Andrey Rublev, e o chinês de 26 anos Wu Yibing, o número 179 do mundo, que veio da qualificação.



Borges é o oitavo cabeça de série do torneio da região chinesa, que serve também de preparação para o Open da Austrália - um dos quatro Grand Slam, os principais torneios do ténis mundial - que arranca a 12 de janeiro.



Na temporada de 2025, o maiato bateu, pela primeira vez na carreira, um jogador do top 10, o número oito mundial, o norueguês Casper Ruud, na segunda ronda de Roland Garros, em maio.



Borges chegou também à quarta ronda no Open da Austrália, em janeiro de 2025, e no Open dos Estados Unidos, em agosto, sendo ainda o primeiro português a atingir os oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai, na China, em outubro.