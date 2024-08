Nuno Borges vence Kokkinakis e está na terceira ronda pela primeira vez

O número um nacional superou assim a sua melhor prestação no open norte-americano, depois da estreia em 2022, tendo hoje superado o 86.º da hierarquia mundial pelos parciais de 6-4, 7-5 e 7-5, em duas horas e 51 minutos.

“Mais um encontro duro, que correu muito bem. Mas, se formos olhar para os jogos, foram muito bem disputados e com vários altos e baixos durante os sets, principalmente o segundo foi uma loucura no 5-3. Também no início salvei alguns 'break points'. Ele obrigou-me a jogar bastante bem nos momentos decisivos do princípio ao fim e felizmente consegui sair por cima”, explicou, em declarações à Lusa.

Apesar de afirmar que “jogar à melhor de cinco sets é sempre complicado”, o maiato acredita ter jogado bem frente ao talentoso Thanasi Kokkinakis, tornando-se, com a vitória, no segundo português a passar duas rondas do "major" norte-americano, seguindo as pisadas do já retirado João Sousa.



“Acho que estive bem, mantive-me muito bem mentalmente do início até ao fim e acho que isso acabou por compensar. Sinto-me muito melhor do que na primeira ronda, por isso estou bastante contente com a minha prestação. Adoro estar no Open dos Estados Unidos, é um grande torneio e é algo especial para mim, por ter vivido aqui durante alguns anos. Muito contente por chegar pela primeira vez a uma terceira ronda”, completou o tenista português, de 27 anos.

Na próxima eliminatória, o jogador luso, que tem como melhor resultado em grand slams a quarta ronda no Open da Austrália este ano, vai defrontar o vencedor do encontro entre o australiano Tristan Schoolkate, 193.º do ranking, e o checo Jakub Mensik, 65.º do mundo.