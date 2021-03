Oficial. Fórmula 1 regressa a Portugal

A confirmação foi dada pela Federação Internacional Automóvel (FIA).





O Grande Prémio de Portugal realiza-se de 30 de abril a 2 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.







O Grande Prémio português será a terceira prova do Mundial deste ano, depois das "etapas" no Barém, em março, e em Imola (Itália), em abril.







A Fórmula 1 regressou a Portugal em outubro de 2020, ao Autódromo Internacional do Algarve, após 24 anos de ausência do Mundial, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de COVID-19.







Este ano será a segunda vez consecutiva que o GP Portugal se realiza em Portimão: no ano passado a prova foi conquistada por Lewis Hamilton (Mercedes), que assim se tornou no piloto com mais vitórias (92) na história da modalidade, ultrapassando as 91 do alemão Michael Schumacher.





Apesar de necessitar de confirmação a presença de público não é colocada de parte pela Fórmula 1 que está "a trabalhar de perto com o promotor e o Governo Português em relação à presença de fãs esta época", depois de 27 mil presentes no ano passado.



Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, mostra-se entusiasmado pelo regresso da prova a Portimão, agradecendo o trabalho do promotor, o Autódromo Internacional do Algarve e do Governo.



"Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português pelo seu trabalho árduo e dedicação que nos trouxe a este ponto. Estamos confiantes e entusiasmados com a época de 2021 (...). Esperamos receber adeptos em Portimão novamente esta época de forma segura e estamos a trabalhar com o promotor nos detalhes desse plano", disse, citado pelo site oficial da F1.



Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, realça a importância da realização de grandes eventos em Portugal e agradece à FIA e à Fórmula 1 pela confiança depositada no país.







"Organizar grandes eventos no nosso país é muito importante para a imagem e para a promoção internacional de Portugal como um destino turístico, por isso é com grande interesse que vemos o regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2021. Quero agradecer à FIA e à F1 pela sua confiança em Portugal, no Algarve e no Autódromo Internacional do Algarve para escolherem o nosso país para receber uma prova do calendário de F1, e expresso o nosso total comprometimento para que seja um grande sucesso", afirmou esta membro do Governo.





Ni Amorim satisfeito com o objetivo alcançado







Também o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) assumiu-se "muito satisfeito" com o anúncio da realização da corrida.



"A FPAK fica muito satisfeita na medida em que, quando houve o último Grande Prémio em Portugal, em 2020, sempre dissemos que íamos lutar para que o Grande Prémio não fosse apenas de substituição mas estivesse por direito próprio no calendário Mundial de Fórmula 1", afirmou Ni Amorim, em declarações à agência Lusa.



Ni Amorim disse ter trabalhado, "juntamente com o Governo, em articulação com o AIA, para que se pudessem reunir condições para haver Grande Prémio em 2021".



"O mais difícil está feito. Agora é importante reunir as condições para ter público. Portugal está numa situação económica difícil e eventos como a Fórmula 1 serão muito importantes para uma região que vive do turismo", sublinhou.



Para o presidente da FPAK, "não há nenhuma razão para que nos anos seguintes Portugal não possa fazer parte do calendário" a tempo inteiro.





