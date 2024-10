Oliveirense junta-se a Sporting na final Taça Continental de hóquei

A receber a competição, o Pavilhão Dr. Salvador Machado, o vice-campeão europeu serviu-se do intenso apoio do público para confirmar o favoritismo e melhor momento de forma diante do oponente espanhol, o detentor da Taça WSE, a segunda principal prova do calendário europeu de clubes.



Desta forma, os comandados de Nuno Resende discutirão a sucessão ao FC Porto na conquista do primeiro título europeu da temporada frente ao Sporting, que havia garantido a sua presença na final durante a tarde de hoje, diante do italiano Follonica, com uma vitória conseguida no prolongamento (5-4, após 4-4 no tempo regulamentar).



O decisivo duelo, em que o conjunto de Oliveira de Azeméis tentará 'vingar' a derrota sofrida na final da Liga dos Campeões (2-1), em maio, está marcado para domingo, às 15:00.



Após muitas oportunidades desperdiçadas, num jogo de sentido único, o golo inaugural para os portugueses finalmente surgiu aos 21 minutos, através de uma iniciativa individual de Facundo Navarro, que progrediu da esquerda para o centro, desferindo um remate cruzado e enrolado, após fugir de forma expedita à marcação.



O 1-0 pouco duraria, uma vez que a reação do emblema catalão foi praticamente imediata, com Roger Bars a efetuar uma potente incursão pela direita e a colocar a bola na zona central, onde apareceu Marc Rouzé, solto de marcação, a desviar para o fundo das redes, permitindo ao Igualada igualar praticamente em cima do intervalo.



O tento sofrido não fez mossa nas aspirações da Oliveirense, que manteve o ritmo elevado e melhorou a eficácia, conseguindo chegar ao 2-1 por Marc Torra, na conversão de uma grande penalidade.



O golo de Lucas Martínez (3-1), aos 32, foi a 'machadada' que os anfitriões precisavam na réstia de esperança que os espanhóis ainda possuíam, apenas em virtude da 'magreza' da desvantagem, não pelo curso do jogo em si.



Até final, para festa dos adeptos caseiros, que se fizeram notar, Facundo Navarro ainda chegou ao 'bis', a três minutos do fecho, e Diogo Abreu inscreveu o seu nome na lista de marcadores nos instantes finais, numa altura em que a passagem da Oliveirense estava já dada como adquirida.







Jogo no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.



Igualada (Esp) - Oliveirense, 1-5.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Facundo Navarro, 21 minutos.



1-1, Marc Rouzé, 24 minutos.



1-2, Marc Torra, 27 (grande penalidade).



1-3, Lucas Martínez, 32.



1-4, Facundo Navarro, 47.



1-5, Diogo Abreu, 49.







Sob a arbitragem dos italianos Filippo Fronte e Claudio Ferraro, as equipas alinharam:



- Igualada: Guillem Torrents, Marc Rouzé, Roger Bars, Marc Carol e Edu Fernández. Jogaram ainda Biel Llanes, Tety Vives, Guillem Llorens e Miguel Cañadillas.



Treinador: Marc Muntané.



- Oliveirense: Alejandro Edo, Marc Torra, Nuno Santos, Facundo Navarro e Franco Platero. Jogaram ainda Bruno di Benedetto, Lucas Martínez, Xavi Cardoso e Diogo Abreu.



Treinador: Nuno Resende.







Ação disciplinar: Sem admoestações.



Assistência: cerca de 500 espetadores.