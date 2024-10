Sporting na final da Taça Continental de hóquei

No regresso de Edo Bosch a Oliveira de Azeméis, agora como treinador do Sporting, o detentor da Liga dos Campeões ultrapassou as dificuldades impostas pelo finalista vencido da Taça WSE e estará presente na decisão do primeiro título europeu em disputa da temporada.



O conjunto ‘leonino’ irá defrontar o vencedor da segunda meia-final, disputada a partir das 18:00, entre a Oliveirense, vice-campeã europeia, e os catalães do Igualada, vencedores da segunda principal prova do calendário europeu de clubes.



Apesar da melhor entrada no primeiro tempo, os ‘leões’ permitiram ao conjunto comandado pelo português Sérgio Silva a reentrada no jogo e a reviravolta no marcador, conseguindo depois empatar e desfazer o imbróglio no prolongamento.



Facundo Bridge, com golos aos quatro e 45 minutos, e Ângelo Girão, com várias defesas importantes, foram os elementos de maior destaque, enquanto coube a Alessandro Verona fazer o tento decisivo, ao quinto minuto da prorrogação.



O início do encontro correu de feição para os sportinguistas – em duas situações de contra-ataque, primeiro por Toni Pérez, no terceiro minuto, e por Facundo Bridge, no seguinte, os portugueses, claros favoritos à partida para o encontro, chegaram ao 2-0, antevendo-se tranquilidade.



Contudo, os italianos, que reduziram pouco depois, aos oito, por Marco Pagnini, mostravam-se gradualmente mais dominadores, com ataques mais perigosos, deixando a vantagem nas mãos do guardião Ângelo Girão, que se revelou decisivo a parar prontamente dois livres diretos.



Se a grande jogada individual de Henrique Magalhães (19) mantinha o Sporting confortável no jogo, fazendo o 3-1, o golo algo fortuito de Fernando Montigel perto do intervalo (24) deixava tudo em suspenso para o segundo tempo.



A segunda metade expôs alguns problemas defensivos do Sporting e Francesco Banini ‘bisou’ para o Follonica, consumando a reviravolta.



Os ‘leões’ foram muito fortes a reagir, com diversos lances de perigo, e o golo da salvação chegaria por Facundo Bridge, a cinco minutos do final.



Com a partida empatada a quatro, o prolongamento foi de sentido único, em que o campeão europeu fez valer o seu estatuto, e Alessandro Verona acabou por vestir a pele de herói, ao quarto minuto do tempo suplementar, estabelecendo o resultado final em 5-4.







Jogo no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.



Sporting - Follonica, 5-4, no prolongamento, após empate 4-4 no final do período regulamentar.



Ao intervalo: 3-2.



Marcadores:



1-0, Toni Pérez, 03 minutos.



2-0, Facundo Bridge, 04.



2-1, Marco Pagnini, 08.



3-1, Henrique Magalhães, 19.



3-2, Fernando Montigel, 24.



3-3, Francesco Banini, 29.



3-4, Francesco Banini, 35 (livre direto).



4-4, Facundo Bridge, 45.



5-4, Alessandro Verona, 54.







Sob a arbitragem dos espanhóis Rúben Fernández e Daniel Villar, as equipas alinharam:



- Sporting: André Girão, João Souto, Toni Pérez, Facundo Bridge e Henrique Magalhães. Jogaram ainda Rafael Bessa, Alessandro Verona, Matias Platero e Roc Pujadas.



Treinador: Edo Bosch.



- Follonica: Leonardo Barozzi, Davide Banini, Marco Pagnini, Francesco Banini e Fernando Montigel. Jogaram ainda Federico Pagnini, Max Thiel e Cláudio Bracali.



Treinador: Sérgio Silva.







Ação disciplinar: Cartão azul para Henrique Magalhães (05), Federico Pagnini (33), Toni Pérez (35) e Roc Pujadas (38).



Assistência: cerca de 200 espetadores.