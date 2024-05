Oliveirense junta-se ao Sporting na final da `Champions` de hóquei

O encontro terminou com uma igualdade 3-3 nos 50 minutos do tempo regulamentar e nos 10 do prolongamento, tendo sido resolvido após 14 grandes penalidades, com o 2-1 decisivo a ser conseguido na conversão do capitão de equipa da Oliveirense, o espanhol Marc Torra.A Oliveirense teve uma entrada forte no jogo. Nuno Santos ficou perto do golo aos dois minutos e o espanhol Marc Torra traduziu esse ascendente inicial no 1-0 para a equipa de Oliveira de AzeméisMiguel Rocha empatou, com um desvio, aos seis minutos, também na sequência de uma boa reação do Óquei de Barcelos ao golo sofrido cedo.As duas equipas usaram de velocidade máxima nas saídas para o ataque e os jogadores envolveram-se em duelos intensos pela bola e pal conquista de espaço para o remate.Facundo Navarro desfez a igualdade a pouco mais de cinco minutos para o fim da primeira parte, com um remate potente, e numa altura em que a equipa adversária estava a criar mais perigo e pareci mais próxima do golo com a sua movimentação incessante.Depois de um duelo mais aceso com um opositor, o mesmo Facundo Navarro foi punido com o cartão azul e o Óquei de Barcelos beneficiou de um livre direto, que Luís Querido procurou converter em golo, tendo-o conseguido só na recarga à defesa de Xano Edo.O empate 2-2 prevaleceu até ao intervalo e espelhou bem o equilíbrio que marcou toda a primeira parte de um encontro que duas equipas disputaram ombro a ombro.A segunda parte abriu com as duas equipas determinadas na luta pela bola e, aos 30 minutos, Facundo Navarro ‘furou’ a defesa barcelense pela direita e, embora muito apertado por um adversário, encontrou maneira de bater Conti Acevedo quando parecia que já tinha como o fazer.Facundo Navarro deixou a pista, por lesão, numa altura em que a Oliveirense chegou às 10 faltas. Alvarinho tentou converter o livre direto que se seguiu, mas falhou a conversão respetiva no frente a frente com Xano Edo.O Óquei de Barcelos acabou também por chegar ao limite de faltas, por Luís Querido, e a Oliveirense conquistou por esse motivo um livre direto, que Lucas Martinez tentou converter, mas também sem êxito.A equipa de Barcelos empatou aos 45 minutos, por Poka, que rematou cruzado do lado esquerdo e bateu Xano Edo, que aparentou ter ficado frustrado, talvez por ter sentido que não fez tudo o que estava ao seu alcance.Seguiu-se o prolongamento e, nesse período, viram-se duas equipas pouco disponíveis para correr riscos, motivo pelo qual o resultado permaneceu inalterado.Miguel Rocha marcou o primeiro penálti, Diogo Abreu apontou o segundo e depois só o 14.º penálti é que voltou a ser convertido, este por Marc Torra, que assim levou a Oliveirense à final com o Sporting marcada para domingo, às 15:00, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.Jogo no Pavilhão Rosa Mota, no PortoÓquei de Barcelos - Oliveirense, 3-3 após prolongamento, 2-1 no desempate por grandes penalidades.Ao intervalo: 2-2.No final do tempo regulamentar: 3-3.No final da primeira parte do prolongamento: 3-3.Marcadores:0-1, Marc Torra, 03 minutos1-1, Miguel Rocha, 062-1, Facundo Navarro, 202-2, Luís Querido, 232-3, Facundo Navarro, 303-3, Poka, 45Marcadores nos desempates por grandes penalidades:1-0, Miguel Rocha1-0, Marc Torra (para fora)1-0, Poka (para fora)1-1, Diogo Abreu1-1, Danilo Rampulla (defesa de Xano Edo)1-1, Facundo Navarro (defesa de Conti Acevedo)1-1, Luís Querido (defesa de Xano Edo)1-1, Lucas Martinez (para fora)1-1, Alvarinho (defesa de Xano Edo)1-1, Bruno di Benedetto (defesa de Conti Acevedo)1-1, Miguel Rocha (defesa de Xano Edo)1-1, Diogo Abreu (para fora)1-1, Poka (para fora)2-1, Marc TorraCom arbitragem de Marco Rondina e Francesco Stallone, as equipas alinharam:- Óquei de Barcelos: Conti Acevedo, Danilo Rampulla, Luís Querido, Vieirinha e Miguel Rocha. Jogaram ainda: Santiago Chambella, Poka, Dario Gimenez e Alvarinho.Treinador: Rui Neto- Oliveirense: Xano Edo, Marc Torra, Nuno Santos, Facundo Navarro e Xavi Cardoso. Jogaram ainda: Bruno di Benedetto, Lucas Martinez, Franco Platero e Diogo AbreuTreinador: Edo Bosch.Assistência: 2.800 espetadores.