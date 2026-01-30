Open da Austrália. Alcaraz vence batalha com Zverev e estreia-se na final

O espanhol de 22 anos, que enfrentou problemas físicos durante o encontro, impôs-se ao vice-campeão da passada edição e terceiro classificado do ranking mundial com os parciais de 6-4, 7-6 (7-5), 6-7 (3-7), 6-7 (4-7) e 7-5, em cinco horas e 27 minutos.



Carlos Alcaraz aguarda agora o desfecho da semifinal entre o italiano Jannik Sinner, bicampeão em título, e o sérvio Novak Djokovic, o recordista de títulos do Grand Slam, para conhecer o seu adversário na final de domingo.