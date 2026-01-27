Open da Austrália. Alexander Zverev apura-se para as meias-finais

O experiente Zverev, número três mundial, de 28 anos, afastou o 29.º no ranking do ATP Tour, em quatro parciais, por 6-3, 6-7 (5-7), 6-1 e 7-6 (7-3), ao fim de três horas e 11 minutos.



Aos 20 anos, Tien tornou-se o mais jovem tenista masculino a chegar aos quartos de final do Open da Austrália em 11 anos e o mais novo norte-americano desde 2002, tendo afastado o português Nuno Borges na terceira ronda.



A partida começou equilibrada em Melbourne Park e foi o alemão o único a conseguir quebrar o serviço do adversário, a meio do primeiro 'set', que Zverev acabou por ganhar por 6-3.



O equilíbrio foi ainda maior no segundo parcial, com nenhum dos tenistas a ceder qualquer jogo de serviço, pelo que foi preciso recorrer ao 'tie break', que Tien venceu por 6-7 (5-7).



A história foi completamente diferente no terceiro 'set', com o alemão a ganhar cinco jogos seguidos ao norte-americano, campeão das ATP NextGen Finals, para conquistar o parcial em 6-1.



O equilíbrio regressou no quatro e último 'set', que voltou a ir ao 'tie break', com Zverev a ser então mais forte para fechar o encontro em 7-6 (7-3).



O número três do ranking da ATP Tour, que venceu todos os jogos de serviço e fez 24 ases na partida de hoje, continua assim à procura do primeiro título num dos 'majors', os quatro principais torneios do ténis mundial.



Na próxima ronda, prevista para quinta-feira, o alemão vai encontrar o vencedor do encontro de hoje entre o tenista da casa Alex de Minaur, sexto do mundo, e o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz.