Open da Austrália. Líder mundial Sabalenka afasta Jovic e segue para as meias

A bielorrussa de 27 anos, duas vezes vencedora em Melbourne (2023, 2024) e finalista no ano passado, superou o duelo em uma hora e 29 minutos, triunfando por 6-3 e 6-0.



Sabalenka começou melhor face a Jovic, que se estava a estrear em quartos de final de um 'major', e venceu os primeiros três jogos, vantagem que defendeu para conquistar em 6-3 o primeiro 'set' , que demorou praticamente uma hora.



O segundo parcial foi muito mais rápido, com a norte-americana a não vencer nem um jogo de serviço, permitindo à líder do ranking mundial impor-se de forma categórica, por 6-0.



Jovic foi uma das surpresas da edição deste ano do Open da Austrália, tendo eliminado a italiana Jasmine Paolini (oitava do mundo), finalista de Roland Garros e Wimbledon em 2024, na terceira ronda.



Nas meias-finais do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, marcadas para quinta-feira, Sabalenka vai enfrentar a vencedora do confronto de hoje entre outra norte-americana, a número três do mundo Coco Gauff, e a ucraniana Elina Svitolina (12.ª do ranking da WTA).