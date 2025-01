Open da Austrália. Nuno Borges eliminado por Carlos Alcaraz

Na quarta ronda, Alcaraz vai defrontar o vencedor do encontro entre o britânico Jack Draper, o 15.º cabeça-de-série, e o australiano Aleksandar Vukic.Quanto a Nuno Borges, depois de ser semifinalista em Auckland no arranque do ano, o número um nacional continua em prova no quadro de pares ao lado de Francisco Cabral.No sábado, os dois portugueses vão enfrentar, na segunda ronda, o duo composto pelo indiano N. Sriram Balaji e o mexicano Miguel Reyes-Varela.Isto depois de, na primeira ronda, terem contrariado o favoritismo dos quintos cabeças-de-série, o croata Nikola Mektic e o neozelandês Michael Venus, e vencido em dois parciais, por 7-6 (7-3) e 6-3.