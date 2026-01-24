Open da Austrália: Qualificação trabalhosa para Sinner

Sinner, que precisou de três horas e 45 minutos para superar o 85º do mundo, esteve contra as cordas no terceiro set, e estava nas mãos do seu adversário quando pediu a interrução do encontro devido ao calor, no que foi atendido.



O jogo foi interrompido por dez minutos e o teto do recinto foi fechado e o número dois do mundo recuperou, superando dificuldades e acabando por vencer o set, prosseguindo o encontro.



O jogador de San Cándido, de 24 anos, jogará nos oitavos de final com o compatriota Luciano Darderi, que venceu o russo Karen Khachanov por 7-6(5), 3-6, 6-3 e 6-4.