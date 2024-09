Open de Portugal: Lumsden e Herbert na liderança, Tomás Gouveia melhor português

Depois de um atraso de cerca de quatro horas no arranque dos segundos 18 buracos, culpa do nevoeiro intenso na região oeste, Lumsden conseguiu terminar a segunda volta, assegurando o comando provisório com um agregado de 134 pancadas, ao passo que o golfista gaulês ficou no buraco 8 com as mesmas oito pancadas abaixo do Par do britânico.



Entre os 15 representantes nacionais em ação na prova portuguesa do Challenge Tour, Tomás Gouveia, de 30 anos, desceu ao 11.º lugar do 'leaderboard', ao contabilizar 138 pancadas, quatro abaixo do Par, ao final dos 36 buracos.