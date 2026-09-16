Open de Portugal promovido à primeira divisão do golfe europeu





(Com Lusa)

Pela primeira vez desde 2020, o Open de Portugal, nascido há 73 anos, regressa à primeira divisão do golfe europeu, entre 13 e 16 de maio de 2027, no Oitavos Dunes Links Golf, palco de quatro edições da prova, em 2005, 2007, 2008 e 2009.Depois de nos últimos seis anos ter sido realizado no Royal Óbidos Golf Resort e pontuado nas derradeiras cinco edições para o Challenge Tour, a 64.ª edição do Open de Portugal integra o circuito secundário do golfe europeu e terá lugar, já a partir de quinta-feira e até domingo, no PGA Aroeira 1, em Almada.“O regresso dos históricos Opens nacionais de Singapura e Portugal significa que 17 prestigiados torneios farão parte do nosso calendário global de 2027, juntamente com outros torneios internacionais de grande popularidade realizados à volta do mundo”, anunciou hoje Guy Kinnings, CEO do DP World Tour, aquando da divulgação do calendário da próxima temporada.Fundado em 1953, o Open de Portugal é um dos torneios mais antigos do golfe europeu e integrou o calendário inaugural do European Tour em 1972. Atualmente faz parte da segunda divisão europeia e vai distribuir 300 mil euros em prémios monetários entre os 144 jogadores presentes na Aroeira, entre os quais 10 golfistas portugueses.