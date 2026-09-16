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Open de Portugal promovido à primeira divisão do golfe europeu
O histórico Open de Portugal vai voltar a integrar o calendário do DP World Tour em 2027, anunciou hoje o principal circuito europeu de golfe, regressando ao Oitavos Dunes Links Golf, em Cascais.
Pela primeira vez desde 2020, o Open de Portugal, nascido há 73 anos, regressa à primeira divisão do golfe europeu, entre 13 e 16 de maio de 2027, no Oitavos Dunes Links Golf, palco de quatro edições da prova, em 2005, 2007, 2008 e 2009.
Depois de nos últimos seis anos ter sido realizado no Royal Óbidos Golf Resort e pontuado nas derradeiras cinco edições para o Challenge Tour, a 64.ª edição do Open de Portugal integra o circuito secundário do golfe europeu e terá lugar, já a partir de quinta-feira e até domingo, no PGA Aroeira 1, em Almada.
“O regresso dos históricos Opens nacionais de Singapura e Portugal significa que 17 prestigiados torneios farão parte do nosso calendário global de 2027, juntamente com outros torneios internacionais de grande popularidade realizados à volta do mundo”, anunciou hoje Guy Kinnings, CEO do DP World Tour, aquando da divulgação do calendário da próxima temporada.
Fundado em 1953, o Open de Portugal é um dos torneios mais antigos do golfe europeu e integrou o calendário inaugural do European Tour em 1972. Atualmente faz parte da segunda divisão europeia e vai distribuir 300 mil euros em prémios monetários entre os 144 jogadores presentes na Aroeira, entre os quais 10 golfistas portugueses.
Depois de nos últimos seis anos ter sido realizado no Royal Óbidos Golf Resort e pontuado nas derradeiras cinco edições para o Challenge Tour, a 64.ª edição do Open de Portugal integra o circuito secundário do golfe europeu e terá lugar, já a partir de quinta-feira e até domingo, no PGA Aroeira 1, em Almada.
“O regresso dos históricos Opens nacionais de Singapura e Portugal significa que 17 prestigiados torneios farão parte do nosso calendário global de 2027, juntamente com outros torneios internacionais de grande popularidade realizados à volta do mundo”, anunciou hoje Guy Kinnings, CEO do DP World Tour, aquando da divulgação do calendário da próxima temporada.
Fundado em 1953, o Open de Portugal é um dos torneios mais antigos do golfe europeu e integrou o calendário inaugural do European Tour em 1972. Atualmente faz parte da segunda divisão europeia e vai distribuir 300 mil euros em prémios monetários entre os 144 jogadores presentes na Aroeira, entre os quais 10 golfistas portugueses.
(Com Lusa)