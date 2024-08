Oposto dominicana Johanna Alcantara reforça voleibol do FC Porto

A oposto dominicana Johanna Alcantara é o mais recente reforço do voleibol do FC Porto, assinando contrato com a equipa campeã nacional até 2025, anunciou hoje o clube na sua página na Internet.

Johanna Alcantara, de 23 anos, irá vestir a camisola número '15' e junta-se na equipa ‘azul e branca’ às recém-chegadas norte-americanas Kyla Swanson e Brianna Kadiku, à argentina Erika Mercado, à canadiana Sara Rohr, à neerlandesa Puck Hoogers e à portuguesa Bruna Correia.



A oposto, que desenvolveu as suas aptidões nas faculdades de Navarro e Lindsay Wilson e na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, abraçou o profissionalismo na última época, em que rumou à Sérvia, para representar o Leskovac 98, tendo ainda jogado em Itália, no Volley Soverato.



Johanna Alcantara, que é capaz de atingir os 3,10 metros na impulsão para remate e os 2,93 metros nas ações de bloco, é mais um trunfo do remodelado plantel portista rumo à revalidação do título, que mora há quatro épocas no Dragão, tendo os três primeiros sido conquistados em associação com a AJ Moreira.