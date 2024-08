Oposto polaco Michael Godlewski reforça voleibol do Benfica

"Michal Godlewski assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2025 e reforça a posição de oposto da equipa masculina de voleibol do clube", indicou o emblema lisboeta, poucos dias após anunciar a saída do capitão e também oposto Hugo Gaspar, de 41 anos.

Depois de duas épocas no Gwardia Wroclaw, Godlewski, de 26 anos, chega aos `encarnados` com o objetivo de reforçar a posição na equipa orientada por Marcel Matz, definindo-se como um "batedor forte" e " saltador alto" (2,01 metros), que espera marcar "o máximo de pontos que puder".

A anteceder a próxima época, o Benfica também já comunicou a contratação do central brasileiro Matheus Alejandro, o regresso de Francisco Leitão e as renovações de Peter Wohlfahrstätter, Eduardo Brito, Japa, Felipe Banderó, Pearson Eshenko, Pablo Natan e Bernardo Silva, e as saídas de Hugo Gaspar, Lucas França e Rapha.