Países Baixos e Hungria discutem título europeu no Funchal

As campeãs da Europa venceram por 8-4 a Itália, no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, numa partida em que controlaram desde cedo o avançar do marcador, com um parcial de 4-1 no primeiro período.



Daí para a frente, conseguiram gerir a vantagem e avançar, com Kitty Joustra a apontar mais dois golos para a conta pessoal – soma 21 ao todo, igualando a melhor marcadora do torneio, a grega Vasiliki Plevritou.



A Grécia foi, precisamente, a derrotada do dia, ao ceder no desempate por grandes penalidades ante a Hungria e deixar cair por terra a possibilidade de vencer o primeiro Europeu do seu palmarés.



As atuais campeãs do mundo vão voltar a esperar pelo primeiro ouro continental, que, a par do título olímpico, é o único primeiro lugar que lhes falta em grandes competições, dada a ‘vingança’ das húngaras pela final do Mundial de 2025.



Depois de um empate a oito bolas, foi o desempate por grandes penalidades que fez pender a balança para a Hungria, que venceu por 4-3 este ‘shootout’ para seguir para a final.



Na quarta-feira, Espanha e França vão lutar pelo quinto lugar, com França e Israel a disputarem o sétimo, em dia de descanso para as seleções que vão disputar as medalhas.



Um dia depois, pelas 19:15, será coroada a nova seleção campeã da Europa, horas depois do jogo pelo bronze, entre Grécia e Itália.