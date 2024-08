Paralímpicos: Diogo Cancela e Margarida Lapa são os porta-estandartes de Portugal

Pascal Sonnet / Hans Lucas via Reuters Connect

Diogo Cancela, de 22 anos, somará a sua segunda participação em Jogos Paralímpicos e chega a Paris com medalhas em Europeus e Mundiais, enquanto a atiradora Margarida Lapa, de 24 anos, se estreia na competição.



Os dois atletas receberam hoje das mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, duas bandeiras de Portugal, durante uma receção à comitiva nacional que vai participar na competição, que decorreu no antigo Picadeiro Real, em Lisboa.



Portugal vai marcar presença nos Jogos Paris2024, que decorrem entre quarta-feira e 08 setembro, por 27 atletas, que vão competir num número recorde de 10 modalidades.