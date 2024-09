Paralímpicos: Medalhado Luís Costa com controlo antidoping positivo em Paris

“O CPP foi notificado pelo Comité Paralímpico Internacional, em data posterior à da competição do atleta Luís Costa, de que este apresentou um ‘resultado analítico adverso’ em teste de controlo antidoping realizado em Paris”, lê-se no comunicado do organismo paralímpico nacional.



Luís Costa, de 51 anos, está “provisoriamente suspenso, estando a decorrer o prazo legal para o atleta exercer o seu direito de defesa”, esclarece o CPP, acrescentando que os atletas portugueses foram controlados durante o estágio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, entre 23 e 25 de agosto, pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP).



Contactado pela Lusa, o chefe da Missão de Portugal a Paris2024, Luís Figueiredo, esclareceu que “a suspensão provisória do atleta não implica, para já, a retirada da medalha, que só poderá acontecerá depois de esgotados todos os recursos legais ao dispor do atleta”.



Na passada quarta-feira, Luís Costa conquistou a medalha de bronze paralímpica na prova de contrarrelógio de ciclismo de estrada da classe H5 (handbikes), ao percorrer os 28,3 quilómetros da prova, disputada em Clichy-Sous-Bois, em 44.26,32 minutos, ficando a 3.34,73 do vencedor, o neerlandês Mitch Valize (41.01,59).



“O CPP repudia qualquer forma de adulteração de resultados e pugna por um desporto limpo e transparente”, acrescentou ainda o organismo no comunicado.



Este foi o segundo caso de doping da missão lusa aos Jogos Paralímpicos Paris2024, que terminaram no domingo, depois de Simone Fragoso ter ficado afastada da estreia portuguesa nas provas de powerlifting, após três presenças como nadadora.



Portugal terminou os Jogos Paralímpicos Paris2004 com sete medalhas e outros 18 diplomas,