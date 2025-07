Paret-Peintre vence etapa do dia na Volta a França

Aos 24 anos, o francês bateu ao sprint, no final dos 171,5 quilómetros desde Montpellier, o irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost), segundo com as mesmas 04:03.19 horas, com o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), outro dos fugitivos do dia, a ser terceiro, a quatro segundos.



O esloveno Tadej Pogacar ganhou mais dois segundos ao dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que é segundo da geral, a 04.15 minutos do camisola amarela. O alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) continua em terceiro, agora a 09.03 minutos.



Na quarta-feira, os sprinters terão a sua última oportunidade no final dos 160,4 quilómetros entre Bollène e Valence.