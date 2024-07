Paris 2024. Três atletas afegãs nos Jogos sem o reconhecimento dos taliban

Kamia Yousufi e as irmãs Fariba e Yulduz Hashimi estão prestes a representar o Afeganistão nos Jogos Olímpicos de Paris. As três atletas competirão numa altura em que o regime vigente no país não permite às mulheres praticarem desporto.



“Uma vez que não há desporto feminino no Afeganistão, não assumimos qualquer responsabilidade. Não nos pertencem”, foi assim que Atal Mashwani, porta-voz taliban para o desporto se referiu às três atletas qualificadas, explicando que o Afeganistão terá apenas três atletas homens na competição.



As palavras de Mashwani surgem depois do regresso dos taliban ao poder no Afeganistão, em 2021, já depois de terem sido disputados os Jogos Olímpicos em Tóquio. As mulheres viram a maior parte dos seus direitos revogados, inclusivamente o acesso ao desporto.



Kamia Yousufi vai repetir a participação, após no Japão ter sido porta-estandarte do Afeganistão e de ter estado em 2016 no Rio de Janeiro. Yousufi, corredora dos 100 metros, está exilada na Austrália e mostra-se feliz por mais uma participação olímpica.



“É uma honra representar as meninas do meu país. Meninas e mulheres que foram privadas dos seus direitos básicos, o que inclui a educação, que é o mais importante. Represento os sonhos e aspirações roubados destas mulheres que não têm autoridade para tomar decisões como pessoas livres”, disse a atleta de 28 anos através do Comité Olímpico Australiano, de acordo com a AFP.



Apesar das medidas do regime taliban contra as mulheres, o Comité Olímpico Internacional quis contar com um contingente afegão equilibrado em termos de género. Por isso, Yousufi e a irmãs Hashimi estarão em Paris juntamente com três atletas masculinos que irão competir em atletismo, natação e judo.



Destes três atletas apenas um ainda se encontra no Afeganistão e nos Jogos o país será representado pela bandeira da antiga república afegã, antes de ser liderada pelos taliban.



Outras duas mulheres afegãs estarão em Paris, mas a competir sob a bandeira da equipa olímpica dos refugiados. Nigara Shaheen, do judo, e Manizha Talash, do breaking, também vão entrar em competição.



Após vários anos em que o COI proibiu a presença do Afeganistão nos Jogos Olímpicos, o Comité Olímpico Internacional decidiu abraçar uma nova abordagem em que aceita atletas afegãos numa delegação em igualdade de género a participarem no maior evento desportivo do mundo.