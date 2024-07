Paris2024. Água do rio Sena estão normais

“Esperamos que (a qualidade) melhore um pouco, mas não temos nenhuma preocupação com a possível realização das competições previstas”, disse Pierre Rabadin, ressalvando: “Não estou a dizer que estamos muito tranquilos, sobretudo devido ao clima, mas não temos preocupações com a capacidade de realização das competições”.



A presidente da câmara da capital francesa, Anne Hidalgo, também se mostrou convicta da realização das provas olímpicas e paralímpicas previstas, admitindo, no entanto, que as mesmas decorrerão “com ajustes, se necessário”.



Desde o início de junho que as autoridades locais têm revelado semanalmente os resultados das análises realizadas à água do Sena, que será um dos principais palcos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024, pois além de acolher as cerimónias de abertura e encerramento, deverá também receber as provas de triatlo, paratriatlo e natação de águas abertas.



No início de julho, foram publicados os primeiros resultados satisfatórios, depois das análises anteriores terem indicado níveis de concentração da bactéria Escherichia coli bem acima do limite fixado pelas federações internacionais de triatlo e natação para a realização de provas.



A qualidade da água pode ser afetada devido a um contexto hidrológico e meteorológico desfavorável, nomeadamente chuvas que provoquem caudais elevados e temperaturas abaixo dos padrões.



A cidade de Paris será palco dos Jogos Olímpicos, entre 26 de julho e 11 de agosto, e dos Jogos Paralímpicos, de 28 de agosto a 8 de setembro.