Paris2024: Angola perde com Brasil e falha `quartos` no andebol feminino

Na South Paris Arena 6, a seleção africana estava obrigada a vencer o desafio da quinta jornada do Grupo B para seguir em frente, assim como as brasileiras, que ao intervalo já venciam por 14-6.



Impulsionadas pelas laterais Gabriela Bitolo, autora de sete golos, e Samara Vieira (seis), as 'canarinhas' asseguraram a última vaga da 'poule'.



Assim, o Brasil, quarto colocado, com quatro pontos, acompanha a líder e campeã olímpica França (10), Países Baixos (segundos, com oito) e Hungria (terceira, com cinco).



Angola (quinta, com três) e Espanha, sem pontos, ficaram pelo caminho.