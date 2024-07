Paris2024: Argentina, com Otamendi no `onze`, empata com Marrocos na estreia

Em Saint-Étienne, a seleção 'albiceleste', com o central Nicolás Otamendi, do Benfica, no 'onze', chegou a ter uma desvantagem de dois golos, devido a um 'bis' do avançado Soufiane Rahimi, aos 45+2 minutos e aos 51, o segundo de penálti.



O início da recuperação argentina surgiu aos 68 minutos, quando o avançado Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, reduziu para 2-1, e consumou-se aos 90+16, com um tento de Cristian Medina, justamente no último lance da partida, visto que o árbitro sueco Glenn Nyberg soprou o último apito logo a seguir.



A Argentina, uma das favoritas à medalha de ouro do torneio olímpico, soma um ponto, tal como Marrocos, no Grupo B, do qual fazem também parte as seleções da Ucrânia e do Iraque, que se defrontam hoje a partir das 18:00 (em Lisboa).



No Grupo C, a Espanha confirmou o seu favoritismo e venceu o Uzbequistão por 2-1, graças aos golos do lateral direito Marc Pubill, do Almeria, aos 29 minutos, após assistência do ex-bracarense Abel Ruiz, e de Sergio Gomez, médio da Real Sociedad, aos 62, o qual, três minutos antes, falhara a execução de um penálti.



No Parque dos Príncipes, em Paris, o Uzbequistão chegou a fazer o 1-1 no final da primeira parte, aos 45+3 minutos, através do avançado Eldor Shomurodov, jogador da Roma, de grande penalidade.



Além da Espanha e do Uzbequistão, integram o Grupo C as seleções do Egito e da República Dominicana.