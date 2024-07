Paris2024: Brasil garante 16.ª presença no torneio masculino de basquetebol

O Brasil garantiu hoje a 16.ª participação no torneio masculino de basquetebol dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao bater a anfitriã Letónia por 94-69, na final do Grupo B do pré-olímpico.

Em Riga, a formação 'canarinha', que soma três medalhas de bronze, conquistadas em 1948, 1960 e 1964, foi liderado por 21 pontos de Bruno Caboclo e 20 pontos e nove ressaltos de Leo Meindl, num embate que já liderava a meio por 49-33.



Na equipa da casa, desfalcada do lesionado Kristaps Porzingis, companheiro de equipa do português Neemias Queta nos campeões da NBA Boston Celtics, o melhor foi Artur Zagars, autor de 14 pontos.



O Brasil vai disputar os Jogos Olímpicos Paris2024 no Grupo B, juntamente com a anfitriã França, a campeã mundial em título Alemanha e o Japão.