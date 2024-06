Paris2024. Campeão olímpico do salto com vara em Londres2012 falha qualificação

O francês Renaud Lavillenie, campeão olímpico do salto com vara em Londres2012 e antigo recordista mundial, falhou hoje a qualificação para os Jogos Paris2024.

Lavillenie, de 37 anos, ambicionava a sua quarta participação em Jogos Olímpicos, mas, na derradeira hipótese de qualificação, ficou aquém da marca necessária, fixada em 5,82 metros.



Numa prova disputada em França, no dia em que terminava o prazo de qualificação, Renaud Lavillenie passou a marca dos 5,60, mas falhou nas três tentativas a 5,72.



O francês foi recordista mundial do salto com vara entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2020, tendo sido destronado pelo sueco Armand Duplantis, que, desde então, já melhorou várias vezes a sua própria marca.



Em competições ao ar livre, Renaud Lavillenie conquistou três títulos europeus consecutivos ao ar livre, e soma várias medalhas em Mundiais, mas nenhuma de ouro.



Lavillenie, que foi vice-campeão olímpico no Rio2016, tem também vários títulos mundiais e continentais em pista coberta.