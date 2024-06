Paris2024: COI aumenta para 39 o número de russos e bielorrussos autorizados

A segunda lista divulgada pelo COI vai permitir a 22 desportistas russos e 17 bielorrussos no evento que vai decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto, depois de em 15 de junho terem sido anunciados 25 nomes ligados ao ciclismo, ginástica, taekwondo, halterofilismo e luta livre.



Para serem convidados para os Jogos, os "atletas individuais neutros" tiveram que superar uma dupla verificação, o obstáculo das qualificações das federações internacionais e posteriormente a do COI, nomeadamente quanto à sua ausência de apoio ativo ou participação na guerra na Ucrânia, ou de ligação ao exército do seu país.



Os tenistas russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev, quinto e sexto do ranking ATP, respetivamente, Daria Kasatkina, 14.ª, e Liudmila Samsonova, 15.ª, bem como as bielorrussas Aryna Sabalenka, terceira, e Victoria Azarenka, 16.ª, estão entre os convidados, faltando agora perceber a sua aceitação.



Sabalenka já anunciou que não iria estar presente, sendo que atletas elegíveis recusaram o convite do COI, incluindo o ciclista Aleksandr Vlasov.



Nas próximas semanas aguarda-se nova atualização da lista, à medida que as diversas modalidades finalizarem as suas qualificações.



A Federação Mundial de Atletismo manteve a exclusão total de participantes dos dois países unidos na agressão à Ucrânia, enquanto outros desportos, como, por exemplo, a natação, fizeram uma reintegração tão tarde que a sua presença é incerta.



A entidade olímpica ainda deverá atualizar a sua lista, à medida que forem divulgados os resultados finais dos apuramentos.



Apesar de a Rússia não ter boicotado os Jogos Olímpicos, os ginastas optaram por não ir a Paris2024, porém o judo ou o remo já se manifestaram dispostos a enviar competidores.



Depois de ter afastado os desportistas de ambas as nações na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022, o COI tem promovido nos últimos meses um regresso gradual, sob uma bandeira neutra e sem qualquer ligação à guerra, excluindo, ainda assim, imediatamente a presença de equipas nas modalidades coletivas.



Em março, o COI estimava um "cenário mais provável de 36 russos e 22 bielorrussos" em Paris2024, sendo que "no máximo" esses números poderiam ser ampliados a 55 russos e 28 bielorrussos.



Em Tóquio2020, a Rússia competiu com 330 atletas e a Bielorrússia qualificou 104.