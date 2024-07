Paris2024: Delegações queixam-se da refrigeração e das camas pequenas

Os apartamentos estão dotados de camas com 90 centímetros de largura e dois metros de cumprimento, embora podendo ser adaptadas às necessidades de desportistas mais altos.



Tal como já tinha acontecido nos Jogos Tóquio2020, igualmente com leitos de dimensões reduzidas para muitos dos competidores, tem havido observações de que um dos objetivos é evitar o sexo no que temporariamente é considerado o 'maior hotel do mundo', em zona reabilitada numa área de 52 hectares no norte de Paris.



A organização abordou precisamente esse tema, negando que as mesmas sejam um impedimento para situações íntimas, nomeadamente no que toca à sua suposta fragilidade.



Para confirmar a solidez das camas, um representante da empresa japonesa que as fabricou saltou para cima de uma, comentando, com humor, a resistência das mesmas aos seus 80 quilogramas.



Muitas delegações têm revelado preocupações com a capacidade do sistema de refrigeração das residências, sem ar condicionado, temendo que seja insuficiente, face às elevadas temperaturas tradicionais em Paris no verão.



A organização assegura que a refrigeração subterrânea alimentada por uma pequena unidade central de energia geotérmica é suficiente para garantir que a temperatura nas habitações não ultrapasse os 26 graus celsius.



A construção de raiz contempla 96 prédios nos quais se espalham as 14.200 camas para os desportistas e staff de apoio.



Os atletas, que podem ocupar as residências a partir de 18 de julho, uma semana antes do início do evento, vão ter à disposição inúmeros serviços, incluindo um ginásio que alberga 400 utentes em simultâneo.



Destaca-se igualmente uma cafetaria para encontros com familiares e jornalistas, bem como uma estação de correios.



Vai haver ainda pequenos veículos motorizados para deslocação interna e os painéis informativos espalhados pelo complexo contemplam a parte sonora, uma vez que os apurados para os Jogos Paralímpicos vão ficar instalados no mesmo complexo.