Paris2024: Filipino Yulo `bisa` no dia do primeiro ouro da ginástica argelina

Kaylia Nemour, que durante anos representou a França, o seu país de nascimento, fechou o concurso de paralelas assimétricas com 15,700 pontos, à frente da chinesa Qiu Qiyuan (15,500), prata, que a tinha derrotado na final dos Mundiais de 2023.



Aos 17 anos, e pouco mais e um ano depois de, devido a problemas com a federação francesa de ginástica, ter optado por competir pela Argélia, país de nascimento do seu pai, Nemour fez história com o primeiro pódio africano na modalidade, depois de na quinta-feira ter sido quinta no concurso de 'all-around'.



Num dia de finais sem as campeã e vice-campeã olímpicas do concurso completo e do salto, Simome Biles e Rebeca Andrade, respetivamente, a norte-americana Sunisa Lee, repetiu o bronze de Tóquio2020, com 14,800, tendo a belga Nina Derwael, campeã olímpica no Japão, fechado no quarto posto (14,766).



No concurso masculino de salto, Carlos Yulo conseguiu o seu segundo título olímpico, que junta ao conseguido no sábado na prova de solo, que o fez entrar para a história com o primeiro ouro olímpico da ginástica filipina.



Carlos Yulo, de 24 anos, terminou a prova de salto com 15,116 pontos, impôs-se ao arménio Artur Davtyan (14,966), que foi prata, depois de ter sido bronze em Tóquio, e sucede no palmarés de campeão olímpico ao sul-coreano Jeahwan Shin.



O britânico Harry Hepworth foi medalha de bronze (14,949), impondo-se no duelo com o compatriota Jake Jarman (14,949), que foi quarto, depois de no sábado ter sido bronze no solo.



Na final de argolas, o chinês Yang Liu fechou na frente com 15,300 pontos, tornando-se no primeiro bicampeão do aparelho desde Munique1972, quando o japonês Nakayama Akinori revalidou o título conseguido na Cidade do México em 1968.



Eleftherios Petrounias, campeão olímpico no Rio2016, conseguiu, aos 33 anos, a sua terceira medalha em Jogos, concluindo o concurso na terceira posição, com 15,100, atrás do também chinês Zou Jingyuan (15,300), prata, que na segunda-feira vai defender o título olímpico nas paralelas.