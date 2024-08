Paris2024: Ouros de Scheffler e Lydia Ko entram no magro historial do golfe olímpico

Vencedor do Masters em 2002 e 2024, Scottie Scheffler fechou o torneio olímpico, disputado no Le Golf National, perto de Paris, com 265 pancadas (19 abaixo do par), menos uma do que o britânico Tommy Fleetwood, medalha de prata, e menos duas do que japonês Hideki Matsuyama, bronze.



O também norte-americano Xander Schauffele, campeão de Tóquio2020, entrou no último dia com boas perspetivas de revalidar o título, mas foi ‘traído’, por 73 ‘shots’ que o empurraram para o nono lugar.



No torneio feminino, a neozelandesa Lydia Ko alcançou o ouro, depois de ter sido prata no Rio2016 e bronze há três anos, terminando com 278 pancadas, menos duas do que a alemã Esther Henseleit, que foi prata, depois de ter subido 11 posição na classificação em relação a sexta-feira.



Esther Henseleit, que fechou com uma pancada de vantagem sobre a chinesa Lin Xiyu, medalha de bronze, foi, juntamente com a sueca Maja Stark, 10.ª, a única golfista europeia no ‘top-10’ do torneio olímpico, que nunca teve jogadoras do ‘velho continente’ no pódio.



A número um mundial e campeã olímpica em Tóquio2020, norte-americana Nelly Korda, filha do antigo tenista checo Petr Korda, fechou o torneio na 22.ª posição, depois de hoje ter feito uma volta desastrada, que a fez descer 15 posições em relação a sexta-feira.



O golfe somou nos Jogos Paris2024 a sua quinta edição para homens e quarta para mulheres, depois de um regresso ao programa olímpico apenas em 2016.



A modalidade integrou o programa olímpico em Paris1900, nas variantes masculina e feminina, e em St. Louis1904, onde só competiram homens.



Quadro de medalhas no golfe:



- Masculinos:



Ouro: Scottie Scheffler (EUA)



Prata: Tommy Fleetwood (GB)



Bronze: Hideki Matsuyama (Jap)



- Femininos:



Ouro: Lydia Ko (Nzl)



Prata: Ester Henseleit (Ale)



Bronze: Lin Xiyu (Chn)