Paris2024. Patrícia Mamona e Telma Monteiro vão estar nos Jogos a convite do COP

Em entrevista à agência Lusa, José Manuel Constantino revelou que tanto Patrícia Mamona, prata no triplo salto em Tóquio2020, como a judoca Telma Monteiro, bronze no Rio2016, foram convidadas a integrar a Missão portuguesa a Paris2024, como “reconhecimento àquilo que fizeram” e ainda podem vir a fazer “pelo desporto nacional e pelo movimento olímpico”.



“Nós, por norma, convidamos os campeões olímpicos a acompanharem-nos nos Jogos. No Rio, convidámos o Carlos Lopes, que aceitou. Convidámos a Fernanda [Ribeiro] que, evocando razões de enquadramento familiar, agradeceu, mas não participou. E a Rosa [Mota], era vice-presidente do COP e, portanto, estava lá por inerência. Nos Jogos de Tóquio, não convidámos ninguém pelas próprias circunstâncias”, recordou, numa alusão à pandemia de covid-19, que ‘fechou’ ao público o acesso ao maior evento desportivo planetário.



Agora, o organismo voltou a endereçar convites a quatro dos campeões olímpicos portugueses – o outro, Pedro Pichardo, irá defender o título conquistado no triplo salto em Tóquio2020.



“Convidámos o Carlos Lopes, que agradeceu, mas que invocou que pela idade, o cansaço, enfim, aquelas coisas todas, prescindia de ir e assistiria aos Jogos a partir de Lisboa. Convidámos a Fernanda, que invocou os mesmos problemas de enquadramento familiar. Convidámos o Nelson [Évora], que agradeceu, mas que foi pai e que, portanto, precisa de dar enquadramento à família. E convidámos a Rosa Mota, que não respondeu”, detalhou.



Perante a resposta negativa dos quatro, o COP entendeu criar “uma situação excecional, que foi a de convidar duas medalhadas olímpicas, que por razões de saúde não podiam participar”.



Patrícia Mamona recupera de uma intervenção cirúrgica a uma lesão no joelho esquerdo, contraída e agravada nos Europeus em pista coberta de 2023, em Istambul, nos quais acabou mesmo assim por conseguir a medalha de bronze.



Já Telma Monteiro falhou a sexta presença em Jogos - seria a primeira mulher portuguesa e a primeira judoca a nível mundial a conseguir o ‘hexa’ em participações –, depois de não somar os pontos de que precisava para assegurar o apuramento, numa época condicionada por uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, sofrida em novembro.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 começam na sexta-feira, com a cerimónia de abertura, e terminam em 11 de agosto.