Paris2024. Protestos cruzam-se com chama olímpica

O ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, referiu que 32 ações de protestos foram impedidas durante a passagem da chama olímpica para os Jogos Paris2024, desde a sua chegada ao país em 8 de maio.

“Não foram atentados ou atos criminosos, mas de protestos por vários motivos”, referiu o governante, que assumiu ainda que foram frustradas duas tentativas de tocar na chama olímpica.



De acordo com Darmanin, os serviços de inteligência regionais conseguiram intervir para impedir ações de protesto, como a colocação de faixas, além de terem sido intercetados três drones.



Em conferência de imprensa, o ministro do Interior diz que foram realizados 331 mil inquéritos administrativos às pessoas que vão participar nos Jogos, de um total de cerca de um milhão que vão ser feitos, e já foram excluídas 1.193 pessoas, entre as quais 13 ligadas à extrema-esquerda, cinco à extrema-direita e cinco ao islamismo radical.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.