Paris2024. Skater Thomas Augusto qualificado em park

Esta será a estreia de Thomas Augusto em Jogos Olímpicos, assim como de Portugal nas provas de park, juntando-se a Gustavo Ribeiro, oitavo em Tóquio2020, que também tinha confirmado a qualificação em street.





O skateboarder Thomas Augusto assumiu o “muito stress” que tem vivido, mas, confirmada a presença nos Jogos Olímpicos, já sonha com o pódio.



“Este ano foi muito sinistro, muito stressante, mas qualifiquei-me no último evento, em Budapeste, e estou muito feliz. Tirei muito stress de cima das minhas costas”, reconheceu, em declarações à Lusa.



Na derradeira oportunidade para ser bem-sucedido, Thomas Augusto foi 10.º nas Olympic Qualifiying Series, na capital da Hungria, e com isso assegurou a vaga.



“Para os olímpicos estou muito contente. Veremos o que vai acontecer. Vou treinar muito este mês e tentar fazer o melhor que conseguir. Quero acertar as minhas voltas e espero levar uma medalha para Portugal”, completou.