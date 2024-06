Paris2024. Tenista bielorrussa Aryna Sabalenka ausente

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, terceira do ranking mundial, não vai participar nos Jogos Olímpicos Paris20024, para "preservar a saúde" e melhor preparar a época em piso duro, disse hoje a jogadora, à margem do torneio de Berlim.

"Com todos os problemas que tive nos últimos meses, devo cuidar da minha saúde. Prefiro fazer um pouco de repouso para estar segura de que estou fisicamente preparada para o piso duro", disse a tenista, que compete no WTA 500 da capital alemã.



O torneio olímpico vai ter lugar em Roland Garros, de 27 de julho a 04 de agosto, o que obrigará os jogadores a passar da relva de Wimbledon para a terra batida parisiense, antes de abordar a época norte-americana de piso duro, que se conclui nos meses de agosto e setembro, com o Open dos Estados Unidos.



Sabalenka, de 26 anos, fez o seu regresso aos 'courts' esta semana, em Berlim, após ter perdido em Roland-Garros nos quartos de final, diminuída por problemas intestinais.