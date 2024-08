Paris2024: Tenistas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini campeãs em pares femininos

As tenistas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, terceiras cabeças de série, conquistaram hoje a medalha de ouro na variante de pares femininos dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao vencerem na final as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Na terra batida do Court Philippe-Chatrier, no complexo de Roland Garros, as transalpinas impuseram-se em três parciais por 2-6, 6-1 e 10-7, ao cabo de uma horas e 25 minutos, deixando a prata para a dupla que competiu sob bandeira neutra, devido à invasão à Ucrânia.



A medalha de bronze foi conquistada pela dupla espanhola Cristina Bucsa/Sara Sorribes Tormo, oitavas pré-designadas, que baterem as checas Karolina Muchova e Linda Noskova, com um duplo 6-2.