Paris2024. Treinador de boxe de Samoa morre após sofrer ataque cardíaco

Segundo uma fonte da polícia francesa, o técnico estava no seu quarto com um atleta quando se sentiu mal, pelas 09:20 (horas em Lisboa), em Saine-Saint-Denis.



Apesar de ter socorrido rapidamente pelos bombeiros e serviços de urgência locais, Lionel Elika Fatupaito faleceu “de causas naturais”, segundo especificou o Ministério Público.



“A dedicação e a paixão de Lionel pelo desporto deixaram uma marca indelével na comunidade do boxe. O seu legado continuará a inspirar as gerações futuras. Os nossos pensamentos e orações estão com a seleção de Samoa e todos aqueles afetados por esta perda profunda”, escreveu a Associação Internacional de Boxe (IBA), no site oficial na Internet.