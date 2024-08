Paris2024. Yolanda Hopkins eliminada nos oitavos de final no surf

Após o reatamento da competição, que esteve interrompida devido ao mau tempo na Polinésia Francesa e permitiu que Yolanda Hopkins recuperasse da concussão sofrida na segunda ronda, a portuguesa somou 9,90 pontos (6,33 e 3,57), que foram insuficientes face aos 12,34 (7,67 e 4,67) de Hennessy.



Hopkins, de 26 anos, encerrou a sua segunda presença em Jogos Olímpicos entre as nonas classificadas, depois de ter sido quinta na estreia do surf nos Jogos Tóquio2020.



A algarvia tinha superado na repescagem a neozelandesa Saffi Vette, depois de ter sido relegada para esta segunda ronda pela sul-africana Sarah Baum e pela norte-americana Caroline Marks, atual campeã do mundo.



Teresa Bonvalot, de 24 anos, já tinha sido afastada da competição na repescagem, concluindo a segunda presença olímpica entre as 17.ªs colocadas, depois do nono lugar em Tóquio2020.



As competições de surf de Paris2024 estão a ser disputadas em Teahupo`o, na Polinésia Francesa, a mais de 15 mil quilómetros da capital francesa.







Com e eliminação de Yolanda Hopkins, Portugal ficou sem representantes na prova de surf.