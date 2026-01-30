Parlamento manifesta pesar por morte de Fernando Mamede, uma “figura incontornável do atletismo nacional”

O voto foi apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e lembra Fernando Mamede, que morreu na terça-feira, aos 74 anos, pela sua “carreira desportiva longa e frutuosa” com a camisola portuguesa e do Sporting Clube de Portugal.



“Figura incontornável do atletismo nacional, Mamede foi ídolo de gerações e símbolo de esforço, dedicação, devoção e glória. Ao serviço do seu clube, conquistou inúmeros títulos nacionais e europeus, contribuindo decisivamente para o prestígio do desporto português. Por esta razão, foi agraciado, em 1989, com o grau de Comendador da Ordem de Mérito”, lembra o parlamento.



Aguiar-Branco recorda Fernando Mamede como especialista em provas de fundo, pela participação em três edições dos Jogos Olímpicos, pela medalha de bronze no campeonato do mundo de corta-mato e destaca o recorde mundial de 10 mil metros conseguido em 1984 no ‘meeting’ de Estocolmo.



“Manteve esta marca durante cinco anos, tendo-se consagrado como o último fundista europeu a deter o recorde mundial desta distância”, frisa a nota, prestando “tributo ao seu excecional percurso” e endereçando condolências à família, amigos, ao Sporting Clube de Portugal e à Federação Portuguesa de Atletismo.



Na mesma sessão plenária foi também aprovado um voto de pesar apresentado pelo Chega pelo falecimento de Carlos Miguel, antigo guarda-redes de futebol de praia que representou o Vitória Futebol Clube.



No pesar, que foi aprovado por unanimidade, recorda-se o papel do atleta para o crescimento do futebol de praia e o seu “exemplo pessoas, pelo caráter e pelo legado humano que construiu ao longo do seu percurso”.



“O seu falecimento representa, assim, uma perda sentida não apenas para o Futebol de Praia português, mas também para os clubes e comunidades que ajudou a construir com o seu exemplo dentro e fora do campo”, recorda-se.