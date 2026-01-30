Em direto
Pós-depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

Parlamento manifesta pesar por morte de Fernando Mamede, uma “figura incontornável do atletismo nacional”

Parlamento manifesta pesar por morte de Fernando Mamede, uma “figura incontornável do atletismo nacional”

A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, um voto de pesar pela morte de Fernando Mamede, lembrando-o como nome maior e “figura incontornável do atletismo nacional”.

Lusa /

VER MAIS
O voto foi apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e lembra Fernando Mamede, que morreu na terça-feira, aos 74 anos, pela sua “carreira desportiva longa e frutuosa” com a camisola portuguesa e do Sporting Clube de Portugal.

“Figura incontornável do atletismo nacional, Mamede foi ídolo de gerações e símbolo de esforço, dedicação, devoção e glória. Ao serviço do seu clube, conquistou inúmeros títulos nacionais e europeus, contribuindo decisivamente para o prestígio do desporto português. Por esta razão, foi agraciado, em 1989, com o grau de Comendador da Ordem de Mérito”, lembra o parlamento.

Aguiar-Branco recorda Fernando Mamede como especialista em provas de fundo, pela participação em três edições dos Jogos Olímpicos, pela medalha de bronze no campeonato do mundo de corta-mato e destaca o recorde mundial de 10 mil metros conseguido em 1984 no ‘meeting’ de Estocolmo.

“Manteve esta marca durante cinco anos, tendo-se consagrado como o último fundista europeu a deter o recorde mundial desta distância”, frisa a nota, prestando “tributo ao seu excecional percurso” e endereçando condolências à família, amigos, ao Sporting Clube de Portugal e à Federação Portuguesa de Atletismo.

Na mesma sessão plenária foi também aprovado um voto de pesar apresentado pelo Chega pelo falecimento de Carlos Miguel, antigo guarda-redes de futebol de praia que representou o Vitória Futebol Clube.

No pesar, que foi aprovado por unanimidade, recorda-se o papel do atleta para o crescimento do futebol de praia e o seu “exemplo pessoas, pelo caráter e pelo legado humano que construiu ao longo do seu percurso”.

“O seu falecimento representa, assim, uma perda sentida não apenas para o Futebol de Praia português, mas também para os clubes e comunidades que ajudou a construir com o seu exemplo dentro e fora do campo”, recorda-se.
PUB
PUB