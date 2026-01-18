Mais Modalidades
Atletismo
Patrícia Silva de `bronze` nos 1.500 metros do Meeting do Luxemburgo
A portuguesa Patrícia Silva terminou hoje no terceiro lugar da final dos 1.500 metros do Meeting do Luxemburgo em pista coberta, prova ganha pela etíope Samrawit Mulugeta, e na qual a francesa Adele Gay foi segunda.
A atleta do Sporting esteve na frente durante grande parte da corrida e só 'quebrou' na última volta, terminando com o tempo de 4.08,35 minutos, atrás de Mulugeta, que cronometou 4.07,59, e Gay, que percorreu a distância em 4.08,12.
Patrícia Silva, de 25 anos, tem como recorde pessoal o tempo de 4.05,02 minutos.
