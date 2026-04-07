Paul Seixas consolida liderança da Volta ao País Basco





(Com Lusa)

Depois de ter vencido o contrarrelógio da primeira etapa, o jovem gaulês, segundo na Volta ao Algarve, voltou a triunfar, desta feita na primeira etapa de montanha da 65.ª edição da Volta ao País Basco, ao gastar 4:10.40 horas para cumprir os 164,1 quilómetros entre Pamplona e Cuevas de Mendukilo.A fuga do dia esteve sempre controlada pelo pelotão, apesar de o francês Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike) ainda ter sido líder virtual, mas a esperança dos seis fugitivos acabou a pouco mais de 25 quilómetros da meta, quando Paul Seixas atacou, sem que nenhum dos outros candidatos conseguisse responder.Sem rival à altura na subida para San Miguel de Aralar, a contagem de primeira categoria onde atacou, Seixas foi aumentando a vantagem e cortou a meta 1.25 minutos antes do primeiro grupo perseguidor, liderado pelo dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), seguido do esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).Seixas colocou-se mais próximo de suceder ao português João Almeida (UAE Emirates) no palmarés da corrida basca, tendo agora 1.59 minutos de avanço sobre Roglic e 2.08 sobre o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe).O grande derrotado do dia acabou por ser o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), que não conseguiu seguir com o grupo dos favoritos, embora tenha minimizado as perdas, ao cortar a meta na 11.ª posição, a 1.43 minutos do vencedor, ocupando o oitavo lugar da geral, a 2.44.Na quarta-feira corre-se a terceira etapa, com 152,8 quilómetros, com partida e chegada em Basauri, num percurso com três contagens de montanha, duas de segunda categoria e uma de terceira, a última a quase 30 quilómetros da meta.