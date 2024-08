Pedro Figueiredo termina em quinto no Open da Dinamarca de golfe

O português Pedro Figueiredo terminou no grupo dos quintos classificados o Open da Dinamarca de golfe, em Aarhus, progredindo hoje 20 lugares, graças a uma volta com quatro pancadas abaixo do par.

A prova, do circuito mundial da modalidade, o DP World Tour, foi disputada no Lübker Golf Resort e teve como vencedor o francês Francis Lacroix, que fechou os quatro dias de competição com 14 pancadas abaixo do par, ou seja 270.



A seis pancadas de Lacroix, no grupo dos quintos, com um total de 276 (-8), surge Pedro Figueiredo, que hoje teve cinco 'birdies' (uma abaixo) e somente um 'bogey' (uma acima).



O golfista português, de 33 anos, arrecada em Aarhus 99,25 pontos para o ranking do World Tour e um prémio pecuniário de



74.375,95 euros, no que é o melhor resultado da sua carreira.